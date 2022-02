Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Deutlich nach oben ging es gestern für den heimischen Markt, der ATX konnte sich um stolze 1,6% nach oben bewegen. Auch in Wien überwog der Optimismus, viele von den negativen Nachrichten und Erwartungen sind in der Zwischenzeit in die Kurse eingepreist, und die niedrigeren Kurse werden von vielen als Einstiegszeitpunkt betrachtet. Unternehmensnachrichten gab es gestern wenig, eine Analystenstimme gab es zu OMV. Die Berenberg Bank bestätigte die Kaufempfehlung und das Kursziel von 65,0 Euro, der Ölkonzern konnte sich um 1,2% nach oben bewegen. Noch besser lief es für den Branchenkollegen Schoeller-Bleckmann, der Ölfeldausrüster konnte einen weiteren Anstieg von 2,6% erzielen. Einen starken Tag hatten auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...