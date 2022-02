Daimler heißt jetzt Mercedes-Benz Group AG. Nach der Abspaltung des Lkw-Geschäfts wollen die Stuttgarter damit deutlich machen, dass sie sich auf Autos und Vans konzentrieren. Die Bank of America sieht die Ausrichtung positiv.Vorstand Ola Källenius will Mercedes-Benz als Luxusmarke etablieren. Ziel ist es, von der Bewertung an reine Elektroauto-Hersteller heran zu kommen. Dazu will Mercedes in diesem Jahr batteriebetriebene Modelle in allen Segmenten anbieten. "Ich sehe definitiv eine Chance, unser ...

