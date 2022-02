Berlin (ots) -Blumen sind für nahezu jeden Anlass ein schönes Geschenk. Zum Valentinstag am 14. Februar gehören sie jedoch unbedingt dazu - weltweit, in allen erdenklichen Sorten, Farben und Kombinationen sind Blumen am Tag der Verliebten das beliebteste Geschenk. Mit einem Blumenabo von Bloomy Days wird die Liebe monatelang immer wieder neu in allen Facetten gefeiert.Wieder und wieder mit frischen, bunten Blumen überrascht werden - eine herrliche Vorstellung, die mit einem Blumenabo Wirklichkeit wird. Die Abos von Bloomy Days sind so bunt wie die Liebe und bescheren Blumen in Hülle und Fülle. Zur Auswahl stehen auf https://www.bloomydays.com entweder das drei-, sechs- und zwölfmonatige Abonnement sowie ein flexibles Abo mit selbstbestimmter Laufzeit. Bei allen Varianten können darüber hinaus die Liefertermine und Lieferintervalle selbst gewählt werden.Für alle, die mit dem Blumenabo nicht sich selbst, sondern eine andere Person beschenken möchten, bietet Bloomy Days ab sofort auch Geschenkgutscheine (https://www.bloomydays.com/de/blumenabo-gutscheine) an, mit denen der/die Beschenkte sein/ihr Abo ganz bequem online selbst verwalten kann. Dies beinhaltet nicht nur die Festlegung des Startdatums, sondern viele weitere Funktionen und Möglichkeiten. Geht es bspw. in den Urlaub, lässt sich kurzfristig ein Liefertermin verschieben oder das Abo mit wenigen Klicks für den gewünschten Zeitraum pausieren.Und für alle, die Bloomy Days zunächst einmal mit einer einmaligen Lieferung testen möchten, gibt es in der umfangreichen Valentinskollektion (https://www.bloomydays.com/de/produkte/blumen-zum-valentinstag) eine große Zahl von bunten, fröhlichen Arrangements, die nach Lust und Laune zuhause in der Vase selbst arrangiert werden können. Frisch, flexibel, farbenfroh: Schöner kann man seine Liebe zum Valentinstag am 14. Februar kaum gestehen.Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten Weiteres Bildmaterial gern auf Anfrage. Über Bloomy Days: Bloomy Days wurde 2012 in Berlin gegründet und liefert frische, saisonale Schnittblumen im Kartonversand. Die Bouquets sind im flexiblen Abonnement sowie als Einzelbestellung erhältlich und somit perfekt als Geschenk oder auch für zu Hause oder das Büro. Im B2B-Bereich werden Bouquets im Corporate Design der Geschäftskunden für After-Sales-Maßnahmen, Beschwerde-management, Kundengeschenke und Mitarbeiter-Incentives angeboten. www.bloomydays.com (http://ots.de/Z5U9Q8)Pressekontakt:Frau Christine VeauthierLindenstraße 3-4, 12207 BerlinTel.: 030/713 71-291, Fax: 030/713 83-291E-Mail: presseteam@fleurop.deSocial Media: @fleurop.deOriginal-Content von: Fleurop AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44021/5136365