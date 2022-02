Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Siemens. Der DAX ist in dieser Woche im Aufwind. Davon profitiert mit Siemens auch ein echtes DAX-Schwergewicht. Der Kurs steht aktuell an der wichtigen 200-Tage-Linie. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.