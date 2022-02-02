Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 02.02.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 666 internationalen Medien
Eilmeldung am Mittwochmorgen: Wirkliche Breaking News: Jetzt wird es richtig ernst!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2DY0J ISIN: CA35905B1076 Ticker-Symbol: 3PY3 
Tradegate
02.02.22
09:34 Uhr
8,800 Euro
-0,200
-2,22 %
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
FRONTERA ENERGY CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FRONTERA ENERGY CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,6508,90011:24
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
FRONTERA ENERGY
FRONTERA ENERGY CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FRONTERA ENERGY CORPORATION8,800-2,22 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.