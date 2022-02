Original-Research: CLIQ Digital AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu CLIQ Digital AG



Unternehmen: CLIQ Digital AG

ISIN: DE000A0HHJR3



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 02.02.2022

Kursziel: 64,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Starke vorläufige Zahlen und vielversprechender Ausblick für 2022

CLIQ hat gestern sowohl starke vorläufige Finanzkennzahlen für 2021 als auch einen deutlich über den Markterwartungen liegenden Ausblick für 2022 veröffentlicht.



Wachstum im Jahresschlussquartal i.H.v. 55,0% yoy: Nach ersten Hochrechnungen erzielte CLIQ in Q4/21 Erlöse von etwa 47,0 Mio. Euro (+55,0% yoy), die über unserer Prognose liegen (MONe: 42,1 Mio. Euro). Regional betrachtet fiel das Wachstum in Europa mit +67,0% yoy am stärksten aus. Wir führen dies auf eine erfolgreiche Kundenakquise zurück, die CLIQ u.E. durch die zuletzt getätigten Investitionen in neuen Content (u.a. Kids-Content, Games) sowie den erfolgreichen Verlauf der Umstellung des Medieneinkaufs erreichte. Auf Gesamtjahressicht erzielte das Unternehmen ein Umsatzniveau von rund 150,0 Mio. Euro (+40,2% yoy; MONe: 145,2 Mio. Euro; Konsens: 143,1 Mio. Euro).



EBITDA-Marge mit 18% erwartungsgemäß stark: Auf Ergebnisebene steigerte CLIQ das EBITDA in Q4/21 um 62% deutlich überproportional auf ca. 8,0 Mio. Euro (MONe: 7,3 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge betrug im Jahresschlussquartal somit rund 18,0%. Mit Blick auf das Gesamtjahr wies CLIQ ein EBITDA von rund 27,0 Mio. Euro aus (+71,0% yoy; MONe: 26,3 Mio. Euro; Konsens: 26,4 Mio. Euro), was einer starken EBITDA-Marge von ebenfalls 18,0% entspricht (Vj.: 14,9%). Grund für die erfreuliche Entwicklung der Profitabilität dürften u.a. unterproportional gestiegene Personalkosten sein. Sichtbar wird die Ergebnisverbesserung auch im Free Cashflow, der im FY 2021 auf 18,0 Mio. Euro stieg (Vj.: 14,1 Mio. Euro; MONe: 15,4 Mio. Euro; Konsens: 14,1 Mio. Euro; FCF-Rendite: 9,6%).



Guidance 2022 spürbar über den Markterwartungen: Für das laufende Geschäftsjahr avisiert das Management ein Umsatzniveau von 'mehr als 210 Mio. Euro', was einer erneuten (organischen) Steigerung von rund 40,0% yoy entspricht. Damit liegt der Ausblick deutlich über den bisherigen Erwartungen von uns (MONe bisher: 185,3 Mio. Euro) und dem Konsens (175,3 Mio. Euro). Auf Ergebnisebene rechnet CLIQ mit einem EBITDA von 'mehr als 33,0 Mio. Euro' (implizite EBITDA-Marge: 15,7%).



Das niedrigere Profitabilitätsniveau in 2022 überrascht uns nicht (EBITDA-Marge 2022e: 16,1%), liegt aber deutlich unter den Markterwartungen (Konsens: 18,0%). Hintergrund des geringeren Margenziels dürften etwas höhere Kosten für neuen Content, steigende Marketingausgaben sowie zusätzliche Aufwendungen für den Markteintritt (LATAM, APAC) sein. Da die operative Entwicklung sowie der Guidance-Track-Record von CLIQ zuletzt sehr gut waren, positionieren wir uns trotz der nach wie vor geringen Transparenz im Reporting auf Umsatzebene auf Höhe der Guidance. Unsere Margenerwartung lassen wir unverändert und rechnen daher mit einem EBITDA von 33,8 Mio. Euro.



Fazit: CLIQ hat erfreuliche Q4-Zahlen veröffentlicht und das Jahr 2021 damit über unseren Erwartungen abgeschlossen. Das aktuelle Bewertungsniveau erachten wir vor dem Hintergrund des starken Wachstums mit einem KGV 2022e von 6,8x für sehr attraktiv. Unser Kursziel erhöhen wir nach Anhebung unserer Prognosen sowie Fortschreibung des DCF-Modells auf 64,00 Euro (zuvor: 56,00 Euro). Wir bestätigen die Kaufempfehlung.





