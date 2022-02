Die Daimler AG hat sich zum 1. Februar 2022 in die Mercedes-Benz Group AG umbenannt. Mit der Umbenennung von Daimler schließt das Unternehmen seine Neuausrichtung ab. Die Beteiligung an Smart könnte jedoch bald sinken. Am 10. Dezember 2021 war bereits die Daimler Truck Holding AG als eigenständiges Unternehmen an der Frankfurter Börse gestartet. Die Pkw- und Van-Sparten waren seitdem weiterhin unter ...

