ChargePoint hat in zehn Hauptkategorien hervorragende Ergebnisse erzielt, darunter: Produktqualität, Exzellenz bei der Umsetzung, Technologie-Leverage und Exzellenz bei der Wachstumsstrategie

ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE: CHPT), ein führendes Netzwerk für das Laden von Elektrofahrzeugen (Electric Vehicles, EV), wurde in einem neuen unabhängigen, von Frost Sullivan durchgeführten Bericht als Gewinner des Best Practices Market Leadership Award (Auszeichnung für den Marktführer für Erfolgsmethoden) auf dem europäischen Markt für das Laden von Elektrofahrzeugen (Electric Vehicles, EV) benannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220131005386/de/

ChargePoint wurde vom branchenführenden Analyseunternehmen Frost Sullivan als europäischer Marktführer für das Laden von Elektrofahrzeugen benannt (Graphic: Business Wire)

Mit dem Market Leadership Award von Frost Sullivan wird anerkannt, dass ChargePoint aufgrund seiner herausragenden Leistungen, Produkte und Dienste den größten Marktanteil erreicht hat. Um den Gewinner des Market Leadership Award zu bestimmen, sahen sich die Analysten von Frost Sullivan über 18 führende Betreiber in Europa an. Dafür bewerteten sie unabhängig voneinander eine Vielzahl von Kriterien, darunter Wachstumsstrategie, Technologie-Leverage, Produktqualität, Wert, Umsetzung und Kundenerlebnis bei der Elektrifizierung.

In dem Bericht wird anerkannt, dass ChargePoint ein solides Portfolio aus Hardware, Software und Supportleistungen für Geschäfts-, Groß- und Privatkunden mit Elektrofahrzeugen anbietet. Daraus ist ein Netzwerk mit mehr als 163.000 in Betrieb befindlichen Ladestationen entstanden, von denen sich 45.000 in Europa befinden, sowie weiteren 290.000 Lademöglichkeiten, die über offene Roaming-Vereinbarungen im Netzwerk des Unternehmens verfügbar sind. Laut der Data-Intelligence-Plattform Innovation Generator von Frost Sullivan ist ChargePoint strategisch an Ladepunkten in Wohngebieten, an innerstädtischen Straßen, an Autobahnen und an öffentlichen Plätzen vertreten und stellt überall dort hochwertige Ladelösungen bereit, wo ein Standort Lademöglichkeiten für EVs anbietet.

ChargePoint weist ferner stolz darauf hin, dass drei Milliarden elektrische Meilen in seinem Netzwerk gefahren wurden und die Fahrer mehr als 131 Millionen Gallonen Benzin einsparen und so über 529.000 metrische Tonnen an Treibhausgasemissionen (Greenhouse Gas, GHG) vermeiden konnten.

"Wir fühlen uns sehr geehrt durch diesen Preis. Damit werden die zentralen Meilensteine anerkannt, die ChargePoint im vergangenen Jahr erreicht hat. Diese beweisen unser Engagement für den europäischen Markt für das Laden von EVs und ergänzen unsere Position als Marktführer für das Laden von EVs in Nordamerika. Wir sind äußerst stolz auf das Team, das wir in Europa aufgebaut haben, und auf das, was es in einem so kurzen Zeitraum erreicht hat", sagte Pasquale Romano, CEO und Präsident von ChargePoint. "Wir haben es diesem Team zu verdanken, dass wir seit unserem Einstieg in den Markt zu einem der größten Ladenetzwerke in Europa und zu einem der führenden Akteure im Bereich kommerzielles Laden und Laden von Fuhrparks geworden sind."

Die eindrucksvolle Wachstumsstrategie in Europa und die strategischen Partnerschaften von ChargePoint sowie die aktuellen Übernahmen von ViriCiti, einem führenden Anbieter von Elektrifizierungslösungen für E-Bus- und kommerzielle Fuhrparks, und des Anbieters von Technologien für E-Mobilität has to be werfen ein Licht auf das Unternehmen als beständigen und wachsenden führenden Akteur in der Branche.

ChargePoint schafft weiterhin Arbeitsmöglichkeiten und konnte seinen Talentpool in Europa im vergangenen Jahr mehr als verdoppeln. ChargePoint betreibt ferner modernste Anlagen für Forschung und Entwicklung in Radstadt, Österreich und Reading, England, in denen die EV-Ladeprodukte von ChargePoint getestet und geprüft werden.

Frost Sullivan erkennt an, wie die erfolgreiche Wachstumsstrategie von ChargePoint die Position des Unternehmens als Marktführer festigt und seine Marke und seine Präsenz im Bereich EV-Laden auch weiterhin stärken wird.

Von der Erstellung von Konzepten bis zur Skalierung umfasst das Lösungsportfolio von ChargePoint alles, was zur Elektrifizierung und Optimierung des Auftankens nötig ist unabhängig von der Größe, Verwendung oder Art des Fahrzeugs. Mit den bedeutenden Softwareressourcen von ChargePoint und dem Angebot von Schnellladelösungen des Unternehmens für Gleichstrom und Wechselstrom können Ladekosten und Betriebsbereitschaft im Gleichgewicht gehalten werden. ChargePoint ist damit ein zentraler Partner für die effiziente, schnelle Elektrifizierung des Transportwesens.

"Die Förderung von Innovation und Wachstum ist eine schwierige Aufgabe. Die strategischen Notwendigkeiten, die aktuell für Veränderungen sorgen, erschweren dies noch: etwa disruptive Technologien, Kompression der Wertschöpfungsketten, Branchenkonvergenz und neue Geschäftsmodelle", erklärte Prajyot Sathe, Forschungsleiter bei Frost Sullivan.

Sathe weiter: "ChargePoint konnte sich in den vergangenen 14 Jahren auf dem EV-Lademarkt etablieren und über sein Netzwerk mehr als drei Milliarden elektrische Meilen realisieren. Frost Sullivan ist davon beeindruckt, wie ChargePoint seine umfassende Erfahrung und Expertise nutzen konnte, um die Konkurrenz zu übertreffen und an der Spitze des Marktes zu stehen."

Über ChargePoint

ChargePoint schafft ein neues Tankstellennetz, um Menschen und Waren mit Strom zu bewegen. Seit 2007 hat sich ChargePoint dazu verpflichtet, Unternehmen und Fahrern die Elektrifizierung mit einem der größten Ladenetzwerke und einem umfangreichen Portfolio von heute verfügbaren Ladelösungen zu erleichtern. Die Plattform von ChargePoint für Cloudabonnements und die softwaredefinierte Lade-Hardware des Unternehmens sind darauf ausgelegt, Optionen für jedes Ladeszenario zu integrieren: von Wohnung und Mehrfamilienhaus über Arbeitsplätze und Parken bis hin zu Gastronomie, Einzelhandel und Fuhrparks jeder Art. Heute hat man mit einem einzigen ChargePoint-Account Zugang zu Hunderttausenden von Standorten zum Laden in Nordamerika und Europa. Bisher wurden mehr als 105 Millionen Ladevorgänge durchgeführt. Etwa alle zwei Sekunden wird ein Fahrzeug an das ChargePoint-Netzwerk angeschlossen. Weitere Informationen finden Sie im ChargePoint-Presseraum, auf der Website von ChargePoint für Anlegerpflege oder über die Pressebüros von ChargePoint in Nordamerika oder Europa oder die jeweilige Anlegerpflege.

CHPT-IR

Über Frost Sullivan

Frost Sullivan ist das Growth Pipeline Company ("Unternehmen für die Wachstums-Pipeline"). Wir bringen unsere Kunden in eine von Wachstum geprägte Zukunft. Unsere Growth Pipeline as a Service bietet dem CEO und dem Wachstumsteam des CEO eine kontinuierliche, rigorose Plattform aus Wachstumschancen und stellt so langfristigen Erfolg sicher. Um positive Ergebnisse zu erzielen, nutzt unser Team über 60 Jahre Erfahrung und trainiert Unternehmen jeglicher Art und Größe auf sechs Kontinenten mit unseren bewährten Erfolgsmethoden. Wenn Sie ihre Zukunft mit der Growth Pipeline gestalten wollen, besuchen Sie Frost Sullivan auf http://www.frost.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken, Unsicherheiten und Annahmen enthalten, darunter Aussagen über unsere Verpflichtung zum europäischen Markt für das Laden von EVs, unsere Führungsposition in der EV-Branche und unsere Pläne für Wachstum. Es gibt eine signifikante Anzahl von Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen könnten, darunter: Entwicklungen und Veränderungen auf dem Markt allgemein; die anhaltenden Auswirkungen von COVID-19, einschließlich der Auswirkungen auf unsere Geschäfte und die unserer Kunden und Lieferanten; politische, wirtschaftliche und geschäftliche Rahmenbedingungen; die begrenzte Geschichte unserer Arbeit als an der Börse notiertes Unternehmen; unsere Fähigkeit als Unternehmen, ViriCiti und has to be erfolgreich zu integrieren sowie weitere Unternehmen, Produkte oder Technologien erfolgreich zu übernehmen und zu integrieren; unsere Abhängigkeit von der allgemeinen Akzeptanz und Übernahme von EVs und der verstärkten Einrichtung von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von den Umsätzen von Ladestationen beim Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach EV-Lademöglichkeiten und der potentielle Rückgang der Nachfrage nach EVs, falls staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, modifiziert oder zurückgenommen werden oder staatliche Vorschriften für die erhöhte Nutzung von EVs oder die verminderte Nutzung von mit fossilen Brennstoffen betriebenen Fahrzeugen entweder direkt oder indirekt aufgrund vorgeschriebener Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen reduziert, modifiziert oder zurückgenommen werden; Unterbrechungen der Lieferketten und erhöhte Ausgaben; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Arbeit und unseren Marktanteil in Europa auszubauen; die Notwendigkeit, weitere Fuhrparkbetreiber als Kunden zu gewinnen; potentielle negative Auswirkungen auf unseren Umsatz und unsere Bruttomargen, falls die Kunden vermehrt Gutschriften für saubere Energie verlangen und diese infolgedessen von uns nicht mehr in Anspruch genommen werden können; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Risiken im Zusammenhang mit unserer Abhängigkeit von unserem geistigen Eigentum; sowie das Risiko, dass unsere Technologien unerkannte Mängel oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Unsicherheiten, die sich auf unsere Finanzergebnisse auswirken könnten, sind in den Bildunterschriften "Risikofaktoren" und "Diskussion und Analyse der finanziellen Situation und der Ergebnisse der Arbeit" in unserem Formular 10-Q enthalten, das am 15. Dezember 2021 bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht wurde und auf unserer Website unter investors.chargepoint.com und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar ist. Weitere Informationen werden ferner in anderen Einreichungen aufgeführt sein, die wir gelegentlich bei der SEC vorlegen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eintreten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220131005386/de/

Contacts:

Presse Nordamerika

Jennifer Bowcock

VP Kommunikation

Jennifer.Bowcock@chargepoint.com

media@chargepoint.com

Presse Europa

Matthew Enevoldson

Leiter Kommunikation in Europa

Matthew.Enevoldson@chargepoint.com

Europeanprressoffice@charrgepoint.com

Frost Sullivan

Lindsey Whitaker

Tel: 1.210.477.8457

E-Mail: Lindsey.Whitaker@frost.com