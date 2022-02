Wallisellen (ots) -Zum 01. Februar 2022 übernimmt Matteo Righetti die Leitung der Generalagentur Lugano. Zusammen mit Dewis Piccinali in Bellinzona wird er die Marke Allianz Suisse in der Region Tessin weiter stärken.Die Allianz Suisse hat Matteo Righetti zum 1. Februar 2022 zum neuen Generalagenten in Lugano ernannt. Gemeinsam mit Dewis Piccinali, langjähriger Generalagent in Bellinzona, bilden sie ein neues, schlagkräftiges Führungsteam im Tessin.Righetti bringt über 26 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche mit. Zuletzt war er über 15 Jahre lang als Regionaldirektor bei SWICA Bellinzona tätig. Righetti tritt als Nachfolger von Corrado Calzoni an, der die Generalagentur seit 2017 geführt hat.Mit dem Führungswechsel im Tessin will Allianz Suisse den Besonderheiten der Region gerecht werden, die Standorte Lugano und Bellinzona weiter stärken und sich als Spezialistin in Sachen Vorsorge, Vermögen und Unternehmensgeschäft positionieren.Pressekontakt:Hans-Peter Nehmer, Leiter Kommunikation & Nachhaltigkeithanspeter.nehmer@allianz.ch, Tel.: 058 358 88 01Bernd de Wall, Senior Spokespersonbernd.dewall@allianz.ch, Tel.: 058 358 84 14Original-Content von: Allianz Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008591/100884714