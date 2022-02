Leider hat die gestrige "Schlussglocke" live nicht wirklich funktioniert. Vor allem mussten wir die Live-Schaltung nach New York zu Tim Schäfer canceln. Doch Jürgen hat das Gespräch im Anschluss nachgeholt und mit Tim noch einmal die nachbörslichen Zahlen und Entwicklungen besprochen. Natürlich ging es um die fantastischen Zahlen und den Aktiensplit von Alphabet und die extrem negative Reaktion auf den Ausblick von PayPal. Dafür glänzte AMD und Netflix kommt wieder in Fahrt. Dies und vieles mehr sehen Sie in unserem aktuellen Video auf aktienlust.tv. # aktienlust kompakt hier kostenlos abonnieren: https://aktienlust.tv/sonderreports/