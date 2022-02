Die beiden Sturmtiefs Nadia und Philine, die in den vergangenen Tagen über Deutschland hinwegzogen, haben die Stromproduktion aus Windenergie stark steigen lassen. "Selbst bei Sturm liefern die Anlagen noch Strom - und schaffen so in wenigen Tagen manchmal die Produktion eines ganzen Monats", sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group. Was für Einsatzkräfte oft Ausnahmesituationen bedeutet, bei der schwere Schäden beseitigt werden müssen, ist für die Windfarmen oft ein Segen. "Für die Windanlagen sind das die Zeiten höchster Produktivität", ...

