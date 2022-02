Düsseldorf (ots) -Krauss-Maffei Wegmann (KMW) hat die Security-Sparte von Klüh Service Management mit umfassenden Sicherheitsdienstleistungen an seinen beiden deutschen Produktionsstandorten München und Kassel beauftragt. KMW ist Marktführer in Europa für hochgeschützte Rad- und Kettenfahrzeuge und besitzt weitreichende Systemkompetenzen auf den Gebieten ziviler und militärischer Simulation. Den Zuschlag für einen Dreijahresvertrag ab Januar 2022 erhielt Klüh Security jetzt im Zuge einer Neuausschreibung dank eines innovativen Konzepts und einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis.Das Klüh Security-Team wird bei KMW sowohl Bewachungs- als auch Kurierdienste verantworten sowie weitere Sicherheitsdienstleistungen wie die Besetzung des Empfangs und der Alarmzentrale sowie Streifen- und lnterventionsfahrten.Die Erwartungen an die Gewährleistung von Sicherheit sind dabei in beiden Einrichtungen besonders hoch. Die Klüh Security-Mitarbeitenden stellen dies mit Einsatzzeiten rund um die Uhr und der entsprechenden professionellen Ausbildung sicher. Axel Hartmann, Geschäftsführer Klüh Security: "Wir freuen uns sehr über den Auftrag und werten diesen als Zeichen des hohen Anspruchs von Krauss-Maffei Wegmann und Vertrauensbeweis in die hohen Standards, mit denen wir uns als Qualitätsanbieter für Sicherheitsleistungen im Markt positionieren."Zum Kundenstamm von Klüh Security gehören vor allem zahlreiche Einrichtungen und Organisationen aus kritischen Infrastrukturen (KRITIS). Zudem stellt das Unternehmen qualifiziertes Sicherheitspersonal in einer Vielzahl von konventionell bewachten militärischen Einrichtungen. Die hohen Anforderungen, die Klüh Security an seine Mitarbeitenden stellt, erfüllen dabei die für diesen Bereich erforderlichen höchsten Sicherheitsansprüche.Über Klüh: Klüh Security zählt als Mitglied im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e.V. zu den Qualitätsanbietern für Sicherheitsleistungen in Deutschland und ist nach DIN 77200 zertifiziert. Von den über 400 Sicherheitsunternehmen in Deutschland belegt Klüh Security im Ranking Platz 7 (Lünendonk®-Liste 2021). Klüh Security gehört zum international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 49.000 Mitarbeitenden in acht Ländern über 807 Mio. Euro (2020) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deosicom GmbH | Wolfgang Osinski | Tel.: 0211 15 92 62-60 | wolfgang.osinski@osicom.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5136519