D1-Chart EURUSD erholt sich am Mittwoch weiter und steuert auf einen starken Widerstandsbereich zu: Die psychologische 1,13er-Marke, die Supply Zone (in rot) und das 78,6%-Retracement des vorherigen Abwärtsimpulses. Quelle: xStation 5 H1-Chart Der kurzfristige Aufwärtstrend wurde heute durch ein höheres Hoch bestätigt. Doch wie der Tageschart zeigt, stellt der starke Anstieg nur eine Korrektur im Abwärtstrend dar, sodass Händler das Verhalten an den Widerständen genau beobachten sollten. Quelle: ...

