FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung der Papiere von Auto1 vom Rekordtief geht weiter: Am Mittwoch gewannen die Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers 4,4 Prozent auf 16,705 Euro. In der Vorwoche hatten sie mit 13,715 Euro noch so wenig gekostet wie noch nie. Seit dem ersten Börsenkurs vor rund einem Jahr bei 55 Euro hatten sie damit drei Viertel ihres Wertes verloren. Nun schafften sie es erstmals seit Mitte November wieder über ihre 21-Tage-Linie - ein positives Signal zumindest für den kurzfristigen Trend.

Citigroup-Analystin Catherine O'Neill kann die Bewertung am unteren Ende des Branchenniveaus nicht nachvollziehen. Auto1 habe ein etabliertes und profitables Händlergeschäft. Dies werde unterbewertet und dem Retail-Bereich Autohero rechnerisch gleich gar kein Wert zugemessen, so die Expertin. Alleine mit Blick auf das Händlergeschäft sieht sie einen Neubewertungsspielraum von 25 Prozent. Insgesamt sieht sie mit dem neuen Kursziel von 35 (alt: 50) Euro noch Potenzial für eine Verdopplung./ag/jha/