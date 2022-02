FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.02.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 468 (469) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS M&G PRICE TARGET TO 217 (220) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PHOENIX PRICE TARGET TO 804 (825) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP TARGET TO 3061 (3059) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES AG BARR PRICE TARGET TO 517 (500) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 106 (105) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 400 (270) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 465 (415) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES OCADO TO 'OUTPERFORM' ('UNDERPERFORM') TARGET 1750(1500) P - CREDIT SUISSE RAISES OCADO TO 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 1750 (1500) P - DEUTSCHE BANK RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 530 (500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 185 (180) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - JEFFERIES CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3550 (3600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 15708 (15212) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 445 (430) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 87 (83) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS OCADO PRICE TARGET TO 1414 (1660) PENCE - 'REDUCE' - KEPLER CHEUVREUX RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 311 (300) PENCE - 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX RAISES TESCO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 336,5 (300) PENCE - UBS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1350 (1400) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 165 (181) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2800 (2600) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 420 (390) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4200 (3900) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 260 (240) PENCE - 'BUY'



- JEFFERIES RAISES AUTO TRADER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 870 (650) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.

