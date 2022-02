Alphabet liegt mit Zahlen für das vierte Quartal 2021 über den Erwartungen

Werbung



Der Internetgigant legt die Ergebnisse für das vergangene Quartal 2021 offen und kündigt einen Aktiensplit 1:20 an



Am Dienstagabend gab der Mutterkonzern von Google seine Quartalsergebnisse für das vierte Quartal 2021 nachbörslich um 22:00 Uhr deutscher Zeit bekannt. Der Umsatz konnte um 32% im Vorjahrsvergleich auf 75,33 Milliarden US Dollar ansteigen, während der Quartalsgewinn insgesamt um etwa 35% auf 20,6 Milliarden US Dollar zulegen konnte. Der Gewinn pro Aktie lag mit 30,69 US Dollar über den Marterwartungen von 27,35 US Dollar und zudem kündigte Alphabet einen Aktiensplit von 1:20 an, was den Preis einer Aktie auf 128 US Dollar senken würde.



Maßgeblich zum gesteigerten Gesamtgewinn hat klassischerweise die Werbesparte beigetragen, die den eigenen Quartalsgewinn von 46,2 Milliarden US Dollar im Vorjahresvergleich um 33% auf 61,24 Milliarden US Dollar steigern konnte. Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem stabilen Wachstum vorwiegend in der Werbe- und Cloudsparte.





