Hannover (ots) -Ein agiles Mindset und soziale Kompetenzen sind für die Zusammenarbeit in Unternehmen künftig mindestens genauso wichtig wie digitale Fähigkeiten. Wie Führungskräfte, HR- und IT-Abteilungen in der neuen hybriden Arbeitswelt menschliche sowie unternehmerische Potenziale erkennen und transparent kommunizieren, will die work2morrow (https://work2morrow.de/)am 5., 12. und 19. Mai zeigen. Für die Online-Konferenz suchen der SPIEGEL und Heise Medien inspirierende Vorträge und Workshops. Der Call for Proposals ist bis zum 24. Februar offen.Führungskompetenz aufbauen, Teams erfolgreich führen, Tools & Tech anwenden - das sind drei wesentliche Erfolgskriterien der neuen Arbeitswelt. Auf diese Punkte konzentriert sich auch das dreitägige Online-Event work2morrow, für das der SPIEGEL und Heise Medien erstmals im Veranstaltungsgeschäft kooperieren.Der SPIEGEL und Heise Medien veranstalten gemeinsame Online-Konferenz zu New Work Stefan Ottlitz, Geschäftsführer des SPIEGEL-VerlagsBild: Johannes Arlt, SPIEGEL-VerlagStefan Ottlitz, Geschäftsführer des SPIEGEL-Verlags, sagt: "Die SPIEGEL-Gruppe und Heise Medien erschließen zusammen neue Sichten auf New Work, gerade durch die verschiedenen Schwerpunkte der Marken. Vorsprung durch Kollaboration - das passt zum neuen Arbeiten, also zu work2morrow.""Das Angebot von Heise Medien und dem SPIEGEL kommt zur rechten Zeit", betont auch Beate Gerold, Geschäftsführerin von Heise Medien. "Selten zuvor war es für Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeiter so dringlich, sich mit den Methoden, Praktiken und Techniken der modernen, hybriden Arbeitswelt auseinanderzusetzen. Die von New Work abgeleiteten Werte werden den Erfolg eines jeden Unternehmens mitentscheiden."Die work2morrow will Antworten auf folgende Fragen geben:- Welche neuen Rollen gibt es im hybriden Miteinander?- Wie schaffen wir das Gefühl von Zugehörigkeit in Teams, die nicht physisch zusammenkommen können?- Welche Workflows sind dabei hilfreich und wie schaffen wir ein agiles Mindset im Team?- Wie können wir unsere Erfolge im hybriden Kontext sichtbar machen?- Welche Werkzeuge braucht man für die neue Arbeitswelt?In ihrem Call for Proposals (https://work2morrow.de/) laden die Veranstalter alle Interessierten ein, ihre praxisnahen Vortrags- und Workshop-Vorschläge bis zum 24. Februar 2022 einzureichen.