Aurelius Aktie kämpft sich weiter Richtung 30,00 EUR. Heute meldet die Beteiligung Ideal Shopping direct bereits den zweiten Verkauf eiens Teilbereichs in diesem Monat. Daran könnten sich die Aktionäre der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) gewöhnen:Am 13.01. wurde der Geschäftsbereich "Create and Craft" an einen Wettbewerber verkauft - ohne Angaben zum Kaufpreis, und aktuell: "Garn- und Zubehör"-Online Geschäft geht an einen Wettbewerber Ganz nach dem Muster des Heimwerkerbedarfs-Geschäfts trennt man sich von einem Einzelsegment, in dem wohl die Wachstumsmöglichkeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...