DIC Asset Aktie ist eigentlich ein solides, eher unspektakuläres Investment. Und so überraschte die Ankündigung der DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) jetzt wie viele andere Immobilienkonzerne in den letzten Jahren zuvor durch eine Teil- "Übernahme" von 51% der VIB Vermögens AG anorganisch wachsen zu wollen. Und auch das Kaufangebot in Höhe von 51,00 EUR von Aktie schien ungewöhnlich, nur unwesentlich über den aktuellen Börsenkursen. Heute dann eine weitere Überraschung: Das Objekt der Begierde will nicht. Vorstand und Aufsichtsrat der VIB Vermögen AG sprechen sich gegen das Angebot der DIC Asset ...

