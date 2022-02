Der Göppinger Fernwartungsspezialist Teamviewer vermeldet heute ein groß angelegtes Aktienrückkaufprogramm. Auf "Basis hoher Profitabilität und eines sehr guten Cashflows" plant das Unternehmen für insgesamt 300 Millionen Euro den Rückkauf von bis zu 20 Millionen Aktien. Insgesamt hat Teamviewer laut eigenen Angaben rund 550 Millionen Euro auf der hohen Kante und will rund die Hälfte davon nun für Aktienrückkäufe einsetzen.

An der Börse schlägt diese Nachricht heute ein wie eine Bombe. Der Aktienkurs schießt um rund 15 Prozent nach oben und springt damit in den Bereich um 15,70 Euro. Nachdem der Aktienkurs Mitte Dezember noch bei rund 11 Euro notierte, bedeutet das also mittlerweile einen Anstieg von 50 Prozent seit diesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...