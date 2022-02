Die Siemens-Aktie ist schwach in das Börsenjahr 2022 gestartet, was vor allem auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen ist. Doch in den letzten Tagen hat sich der Kurs wieder gefangen, und das nächste starke Kaufsignal steht schon bevor. Trader sollten ein Auge auf ein bestimmtes Faktorzertifikat werfen.Es fehlt nicht mehr viel und die Siemens-Aktie erobert die 200-Tage-Linie bei 141,69 Euro zurück. Wenn das gelingt, besteht Anschlusspotenzial bis zum Widerstand bei 145 Euro. Wird auch der überwunden, ...

