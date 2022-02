Der am Finanzmarkt unter Druck stehende Softwareanbieter Teamviewer will mit einem umfangreichen Rückkauf eigener Anteile den zuletzt stark gesunkenen Aktienkurs stützen. Das Programm habe ein Volumen von bis zu 300 Millionen Euro oder maximal 20 Millionen Aktien, teilte das auf Fernwartungssoftware spezialisierte Unternehmen am Mittwoch in Göppingen mit. Das entspreche knapp zehn Prozent aller Aktien. ...

