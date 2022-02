Die Swedbank (ISIN: SE0000242455) will eine reguläre Dividende in Höhe von 9,25 schwedischen Kronen (ca. 0,88 Euro) für das Geschäftsjahr 2021 an die Aktionäre ausschütten. Zusätzlich soll eine Sonderdividende in Höhe von 2 Kronen ausbezahlt werden. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 16,83 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von 5,23 Prozent (ohne Sonderdividende). Ex-Dividenden Tag ist der 31. März 2022 ...

