Hamburg (www.fondscheck.de) - Wem es im vergangenen Jahr noch an Weckrufen für ein Investment in Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) gemangelt hat, der sollte in den ersten Wochen des neuen Jahres fündig geworden sein - und das nicht mehr nur bei klassischen Indikatoren wie Inflation bzw. Realverzinsung, sondern leider auch auf der politischen Weltbühne, so Nico Baumbach, der im Fonds- und Portfoliomanagement der SIGNAL IDUNA Asset Management tätig ist und unter anderem den Goldfonds HANSAgold (ISIN DE000A0RHG75/ WKN A0RHG7) und den Edelmetall-Mischfonds HANSAwerte (ISIN DE000A1JDWK4/ WKN A1JDWK) verantwortet. ...

