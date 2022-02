Paris (www.fondscheck.de) - Claus Hecher von BNP Paribas Asset Management stellt in der aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate" den BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF (ISIN LU2365457410/ WKN A3C9H4) vor.Ganz gleich, was aktuell an Impfstoffen im Einsatz sei, sie würden ausnahmslos aus privatwirtschaftlicher Forschung stammen. Das unterstreiche die Leistungsfähigkeit der Unternehmen in der Branche und sende eine interessante Botschaft an Anleger. Besonders deutlich mache das der Subsektor Medizintechnik, der sich wiederum in verschiedene Teilbereiche aufspalte: Neben der Biotechnologie mit ihrer Genomforschung würden dazu Life-Science-Produkte und -Dienstleistungen wie etwa die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten, aber auch das Durchführen klinischer Tests gehören. Medical Tech umfasse außerdem die Ausstattung von Arztpraxen und Krankenhäusern mit medizinischen Instrumenten und Geräten aller Art und Größe. Und schließlich gehe es um Gesundheitstechnologie von der Telemedizin über Analysesensoren bis hin zur künstlichen Medizinintelligenz. ...

