ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zur Rose auf "Sell" mit einem Kursziel von 169 Franken belassen. Wieder einmal sei die Zeitschiene zur Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland wenig klar, bemängelte Analyst Sebastian Vogel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / 15:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2022 / 15:35 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

