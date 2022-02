BISON hat den Krypto-Atlas für Deutschland veröffentlicht. In ihm schlüsselt die Plattform für Kryptohandel unter anderem auf, welche Altersgruppen das meiste Geld in Kryptowährungen investieren und in welchen Städten das jährliche Handelsvolumen pro Kopf am höchsten ist. Die Krypto-Trading-Plattform BISON hat basierend auf eigenen anonymisierten Daten und externen Daten von Crunchbase einen Krypto-Atlas für Deutschland erstellt. Der Krypto-Atlas gibt Aufschluss über das Interesse von Privatanlegern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...