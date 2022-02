DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In China (Kernland und Hongkong), Singapur und Südkorea ruhte der Börsenhandel wegen der Neujahrsfeierlichkeiten.

DONNERSTAG: In China (Kernland und Hongkong) findet wegen der Neujahrsfeierlichkeiten kein Börsenhandel statt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.20 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.574,50 +0,9% -3,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.256,00 +1,7% -6,5% Euro-Stoxx-50 4.247,88 +0,6% -1,2% Stoxx-50 3.809,49 +0,3% -0,2% DAX 15.685,25 +0,4% -1,3% FTSE 7.603,86 +0,9% +2,0% CAC 7.137,57 +0,5% -0,2% Nikkei-225 27.533,60 +1,7% -4,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 168,74 -0,02 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 0,03 0 +0,21 US-Rendite 10 J. 1,78 -0,01 +0,27

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,06 88,20 -0,2% -0,14 +17,6% Brent/ICE 88,98 89,16 -0,2% -0,18 +14,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.804,33 1.801,09 +0,2% +3,24 -1,4% Silber (Spot) 22,84 22,65 +0,8% +0,19 -2,0% Platin (Spot) 1.040,00 1.030,45 +0,9% +9,55 +7,2% Kupfer-Future 4,49 4,43 +1,2% +0,05 +0,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem Januar-Einbruch an der Wall Street könnte die dann eingesetzte Rally am Mittwoch in die vierte Runde gehen. Vor allem der Technologiesektor dürfte zulegen, denn hier stützen Aufschläge von jeweils über 10 Prozent im vorbörslichen Handel bei der Google-Mutter Alphabet und beim Halbleiterhersteller AMD. Beide Technologiekonzerne haben mit ihren Geschäftszahlen bzw. Ausblicken überzeugt. Die Aussicht auf eine Straffung der Geldpolitik, die die Aktienkurse im Januar massiv belastet hatte, ist in den Hintergrund getreten. Der Schwerpunkt liege eindeutig auf den Unternehmenberichten, heißt es im Handel. Die Berichtssaison verläuft aktuell überraschend positiv, wenn auch schwächer als zu Beginn des Aufschwungs.

Paypal brechen um fast 17 Prozent ein. Der Bezahldienstleister verdiente im vierten Quartal 2021 etwas weniger als erwartet und gab einen enttäuschenden Ausblick auf das laufende Jahr.

Mit einem Plus von 2,3 Prozent honorieren Anleger den Zahlenausweis von General Motors (GM). Der Gewinn des Automobilkonzerns ging im vierten Quartal nicht so stark zurück wie befürchtet.

Licht und Schatten enthalten die Zahlen von Starbucks (-3,1 Prozent).

Um 2,1 Prozent abwärts geht es mit dem Kurs von Electronic Arts (EA). Der Computerspiele-Anbieter hat in seinem dritten Geschäftsquartal einen Gewinneinbruch um 69 Prozent verzeichnet und die Erwartungen des Marktes verfehlt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:20 NL/Ferrari NV, Ergebnis 4Q

13:30 US/Abbvie Inc, Ergebnis 4Q

22:01 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q

22:04 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +200.000 Stellen zuvor: +807.000 Stellen 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Bekanntgabe der deutlich höher als erwartet ausgefallenen europäischen Verbraucherpreise bewegen die Börsen kaum, ziehen den Euro allerdings etwas nach oben. Ein insgesamt positiver Verlauf der Berichtssaison stützt die Aktiennotierungen. Gute Geschäftszahlen kommen unter anderem aus dem Technologiesektor. Eine Steilvorlage sind laut Börsianern die Quartalszahlen von AMD und Alphabet. Für den Technologiesektor geht es 1,1 Prozent nach oben. Siltronic (+1%) hat bei Umsatz und Gewinnmargen die jüngst angehobenen eigenen Prognosen übertroffen. Teamviewer (+16%) hat gute Viertquartalszahlen mitgeteilt und daneben auch ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. Mit Blick auf das Minus von 5 Prozent bei Telenor verweist ein Händler auf den 2022er-Ausblick. Novartis hat ihren Gewinn mit Hilfe des milliardenschweren Verkaufs von Roche-Aktien knapp verdreifacht. Die Aktie verliert dennoch 3 Prozent. "Die Zahlen liegen im unteren Bereich der Erwartungen", sagt ein Marktteilnehmer. Enttäuschend sei, dass Novartis nichts Konkretes zum Verkauf von Sandoz gesagt habe. Novo Nordisk gewinnen 3,7 Prozent. "Die Zahlen sind in Ordnung", sagt ein Börsianer. Der Umsatzausblick liege im oberen Bereich der Prognosen. Vodafone zeigen sich nach dem Zahlenwerk 2,8 Prozent fester. Den Ausblick hat das Unternehmen bekräftigt. Raiffeisen International ziehen um 5,2 Prozent an. "Die Zahlen liegen deutlich über den Erwartungen", meint ein Händler. Bei Santander (+0,3%) werden höhere Kosten bemängelt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi,8:30 Di, 17:47 % YTD EUR/USD 1,1325 +0,5% 1,1278 1,1241 -0,4% EUR/JPY 129,41 +0,1% 129,26 128,99 -1,1% EUR/CHF 1,0401 +0,2% 1,0379 1,0376 +0,3% EUR/GBP 0,8344 +0,1% 0,8332 0,8325 -0,7% USD/JPY 114,28 -0,4% 114,73 114,76 -0,7% GBP/USD 1,3571 +0,3% 1,3536 1,3501 +0,3% USD/CNH (Offshore) 6,3600 -0,2% 6,3718 6,3723 +0,1% Bitcoin BTC/USD 38.603,86 -0,3% 38.379,41 38.957,41 -16,5%

Der Euro hat nach den Inflationsdaten für Januar aus der Eurozone die 1,13er Marke zurückerobert. Damit bewegt er sich auf dem höchsten Stand seit gut einer Woche. Mit einer Jahresrate von 5,1 Prozent wurde nicht nur der Prognosewert von 4,3 Prozent deutlich überschritten, selbst der erwartete Rückgang des Preisauftriebs im Vergleich zu Dezember fiel aus. Da waren die Preise 5,0 Prozent über dem Vorjahresmonat ausgefallen. Der nochmals beschleunigte Preisanstieg dürfte den Druck auf die am Donnerstag tagende EZB erhöhen, mit geldpolitischen Maßnahmen gegen die hohe Inflation vorzugehen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit deutlichen Kursgewinnen haben sich die Börsen in Japan und Australien gezeigt. Unterstützung kam erneut von der Wall Street. In China (Hongkong, Kernland und Taiwan), Südkorea, Singapur und Kuala Lumpur waren dagegen die Aktienmärkte wegen der Feiertage rund um das Mondneujahr geschlossen. An der Tokioter Börse waren Aktien des Elektroniksektors, aber auch von Fluggesellschaften gesucht. Letztere wurden von der Hoffnung auf eine baldige Lockerung der pandemiebedingten Reisebeschränkungen und eine Besserung der Ertragslage nach oben getragen. ANA verbesserten sich um 6,2 Prozent, nachdem die Gesellschaft für ihr drittes Geschäftsquartal einen operativen Gewinn ausgewiesen hatte. Überraschend starke Zahlen legte im Finanzsektor Nomura vor. Das verhalf der Aktie zu einem Plus von 6,8 Prozent. Keyence hatte mit ihren Zahlen ebenfalls positiv überrascht; die Aktie legte um 6,2 Prozent zu. In Sydney beendete der S&P/ASX-200 den Handel höher. Überdurchschnittlich hohe Kursgewinne verzeichneten Aktien des Rohstoffsektors (+2%). Für den Finanzsektor ging es um gut 1 Prozent aufwärts, nachdem der Gouverneur der australischen Notenbank (RBA), Philip Lowe, die Möglichkeit einer Zinserhöhung im laufenden Jahr signalisiert hatte.

CREDIT

Die Risikoprämien der europäischen Credits werden vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag stabil gehandelt. "Neben der guten Stimmung an den Aktienmärkten spielen auch technische Faktoren weiterhin eine unterstützende Rolle und dürften die Auswirkungen der Inflationssorgen auf die Kreditperformance abmildern", so die Analysten der Unicredit. Das Angebot an neuen Anleihen sei nach wie vor sehr gering und beziehe sich hauptsächlich auf Investment-Grade-Anleihen, weil die Verkäufe von Hochzinsanleihen seit fast einer Woche zum Erliegen gekommen seien. Unterdessen habe die EZB in der Woche bis zum 28. Januar Unternehmensanleihen im Wert von netto 1,74 Milliarden Euro gekauft, so die Analysten, die sich auf offizielle Daten berufen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Aktionär kritisiert schleppenden Fortschritt bei Thyssenkrupp

Die Führung von Thyssenkrupp muss sich auf der Hauptversammlung am Freitag auf deutliche Aktionärskritik einstellen. Ingo Speich von Deka Investments sieht vor allem Defizite im Stahlgeschäft, zugleich fordert er für die Entwicklung des zukunftsträchtigen Wasserstoffgeschäfts mehr Tempo.

Aurubis sichert sich an ESG-Kriterien geknüpften Konsortialkredit

Die Aurubis AG hat eine an Nachhaltigkeitskriterien gekoppelte Konsortialkreditlinie abgeschlossen. Wie der im MDAX notierte Anbieter von Nichteisenmetallen und Kupferrecycler mitteilte, hat die neue syndizierte Kreditlinie mit einer Laufzeit von fünf Jahren ein Volumen von 350 Millionen Euro mit der Option auf eine Erhöhung um bis zu 150 Millionen Euro.

Insolvenzverfahren zum Flughafen Frankfurt-Hahn eröffnet

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 02, 2022 07:23 ET (12:23 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Das Insolvenzgericht im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach hat das Insolvenzverfahren zum Flughafen Frankfurt-Hahn eröffnet. Die Insolvenzverwaltung habe erreicht, dass der Betrieb zunächst weitergeführt werden könne, erklärte Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner von der Kanzlei Brinkmann & Partner. Das sei ein kleiner Teilerfolg.

Siltronic übertrifft bei Umsatz und Gewinnmarge eigene Prognosen

Siltronic hat im abgelaufenen Jahr bei Umsatz und Gewinnmargen die jüngst angehobenen eigenen Prognosen übertroffen. Dabei hat der Münchener Siliziumwaferhersteller von der anhaltend hohen Nachfrage nach Halbleiterkomponenten auch im Schlussquartal profitiert, in dem der Gewinn weiterhin überproportional zum Umsatz stieg.

Salzgitter setzt sich Umsatz-, Gewinn- und Klimaziele

Die Salzgitter AG will ihre Effizienzprogramme fortsetzen und setzt sich Mittelfristziele für Wachstum und CO2-Reduktion. Wie der Stahlhersteller mitteilte, soll der Jahresumsatz bis 2025 auf mehr als 11 Milliarden Euro ausgebaut werden (Ziel 2021: mehr als 9 Milliarden Euro, 2020: 7,1 Milliarden Euro).

Teamviewer profitiert von starkem Enterprise-Geschäft

Der Softwareanbieter Teamviewer ist im vierten Quartal 2021, getrieben durch das starke Enterprise-Geschäft, weiter gewachsen. Das Enterprise-Geschäft legte um 107 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 29,4 Millionen Euro zu, wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen bei Vorlage seiner endgültigen Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021 mitteilte.

VIB weist Übernahmeofferte von Dic Asset als zu niedrig zurück

Die VIB Vermögen AG hat die Übernahmeofferte der Dic Asset AG als zu niedrig zurückgewiesen.

Julius Bär 2021 mit höchstem Gewinn der Unternehmensgeschichte

Die Schweizer Privatbank Julius Bär hat im vergangenen Jahr signifikant mehr verdient und einen Aktienrückkauf angekündigt. Der Nettogewinn erreichte 2021 mit einem Anstieg um 55 Prozent auf 1,08 Milliarden Franken ein neues Rekordniveau, wie die Julius Bär Gruppe mitteilte.

Glencore bekräftigt Produktionprognose 2022

Der Rohstoffkonzern Glencore hat im Jahr 2021 eine Geschäftsentwicklung im Rahmen der Erwartungen verzeichnet und seine Produktionsprognose für das Jahr 2022 bestätigt. Die Prognose für dieses Jahr habe sich seit dem Investoren-Update vom Dezember nicht geändert, teilte der britisch-schweizerische Konzern mit.

EU-Gericht bestätigt Scania-Geldbuße von 880,5 Mio EUR

Scania muss einer EU-Gerichtsentscheidung zufolge nun doch eine Geldbuße in Höhe von gut 880 Millionen Euro im Zusammenhang mit Vorwürfen der Beteiligung an einem Kartell von Lkw-Herstellern zahlen.

Novo Nordisk übertrifft Erwartungen und will Aktien zurückkaufen

Das dänische Pharmaunternehmen Novo Nordisk AS hat im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen profitierte von einer starken Nachfrage nach seinen Medikamenten gegen Diabetes- und Fettleibigkeit.

Raiffeisen Bank verdient 2021 mehr als vor der Pandemie

Die Raiffeisen Bank hat das Jahr 2021 mit einem Gewinn über dem Vor-Pandemie-Niveau abgeschlossen. Getragen von der wirtschaftlichen Erholung in den Kernmärkten legte das Konzernergebnis auf 1,37 Milliarden Euro von 804 Millionen vor Jahresfrist zu, wie das österreichische Finanzinstitut mitteilte.

Santander übertrifft Erwartungen im vierten Quartal

Banco Santander rechnet in diesem Jahr mit einer höheren Rentabilität, nachdem die Bank ihre Gewinnprognose für 2021 übertroffen hat. Das Kreditinstitut profitierte von der guten Geschäftsentwicklung in den USA und Großbritannien.

Vodafone nach drittem Quartal mit Jahresprognose auf Kurs

Vodafone sieht sich nach den Ergebnissen des dritten Quartals auf bestem Wege, die eigenen Ziele für das noch bis Ende März laufende Geschäftsjahr 2021/22 zu erfüllen. Der britische Telekom-Konzern wies für die Monate Oktober bis Dezember ein Wachstum der Service-Umsätze in der Gruppe von 2,7 Prozent auf organischer Basis aus.

Volvo verkauft im Januar wegen Teilemangels 20 Prozent weniger Pkw

Wegen fehlender Komponenten hat der Pkw-Hersteller Volvo zum Jahresauftakt 20,2 Prozent weniger Fahrzeuge verkauft als 2021. Der Absatz belief sich trotz starker Nachfrage auf 47.561 Autos im Januar gegenüber 59.588 Einheiten im gleichen Monat des Vorjahres.

Sony steigert Nettogewinn um 11 Prozent - Filmgeschäft als Treiber

Sony hat in seinem dritten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) von höheren Umsätzen im Filmgeschäft profitiert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2022 07:23 ET (12:23 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.