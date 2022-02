Bald steigende Marktzinsen sorgen für Rückenwind bei Bank-Aktien. Die Aktie der Deutschen Bank klettert dank Milliardengewinnen auf ein neues Drei-Jahres-Hoch. Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg? Meinungen.

Die Deutsche Bank-Aktie ist heute auf ein Drei-Jahres-Hoch geklettert. Im Xetra-Handel steht das Papier derzeit fast zwei Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet am Mittwochnachmittag 12,84 Euro (Stand: 02.02.2022, 13:00 Uhr). Innerhalb von sechs Monaten gewann die Aktie rund 22 Prozent hinzu.

Deutschlands größtes Bankhaus hatte kürzlich einen Milliardengewinn für das Jahr 2021 verkündet. Gegenüber dem Vorjahr verdreifachte sich der Vorsteuergewinn auf 3,4 Milliarden Euro. Der Nachsteuergewinn betrug 2,5 Milliarden Euro, was gegenüber 2020 einer Vervierfachung entspricht. Unter dem Strich, also nach Abzug von Zinszahlungen blieben noch gut 1,9 Milliarden Euro.



Immer mehr Analysten hatten zuletzt zum Kauf der Deutsche Bank-Aktie geraten: UBS, Kepler Cheuvreux, JP Morgan Chase, DZ Bank und Warburg Research haben eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Barclays, RBC Capital Markets, Morgan Stanley und Goldman Sachs raten zum Halten der Aktie. Den Verkauf empfehlen lediglich die schweizerische Großbank Credit Suisse sowie die deutsche Privatbank Berenberg.

Aktienexperte Uwe Lang, besser bekannt als 'der Börsenpfarrer', empfiehlt "die Deutsche Bank schon seit Juni 2020 nachdrücklich zum Kauf". Der Grund: die Aktie "ist seit Jahren massiv unterbewertet. Sie notiert weit unter ihrem Buchwert. Viele Analysten und Anleger haben noch nicht begriffen, dass die Deutsche Bank die Fehler der Vergangenheit längst abgelegt hat."

Ähnlich sieht dies auch Analyst Nicolas Payen vom Analysehaus Kepler Cheuvreux. In einer am Montag veröffentlichten Studie schrieb er: "Die Deutsche Bank ist zurück". Er habe deshalb den DAX-Titel von "Hold" auf "Buy" heraufgestuft und das Kursziel von 12,20 auf 15,50 Euro angehoben.

Tatsächlich treibt die Zinswende die Kurse in der Bankenbranche weiter an. Der europäische Sektor-Index Stoxx Europe 600 Banks kletterte heute auf den höchsten Stand seit Sommer 2018. Die Aktie der Commerzbank erreichte am Mittwoch mit über acht Euro den höchsten Stand seit Mai 2019, berichtet die dpa.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0005140008,US2025976059