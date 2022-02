Verden / Berlin (ots) -Zur heutigen Entscheidung der EU-Kommission mit Blick auf die EU-Taxonomie erklärt Christoph Bautz, Geschäftsführender Vorstand von Campact:"Heute ist ein bitterer Tag für den Klimaschutz. Mit ihrer Entscheidung, Atomkraft und Erdgas als nachhaltig einzustufen, agiert die EU-Kommission zukunftsvergessen. Für die Umwelt ist das ein fatales Signal. Und auch das Siegel selbst wird so zu einer Farce. War es eigentlich dafür gedacht, Investitionen in Erneuerbare Energien anzukurbeln, werden nun auch Atomkraft und Erdgas für Investorinnen und Investoren attraktiv. Mit Nachhaltigkeit hat das nichts zu tun.Umso wichtiger ist es nun, dass die Bundesregierung sich eindeutig positioniert. Für den Ministerrat heißt das ein klares "Nein" von deutscher Seite. Darüber hinaus fordern wir die Bundesregierung auf, juristische Schritte zu gehen und vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen. Nur so bleibt die Ampel-Koalition in punkto Klimaschutz glaubwürdig."Redaktioneller Hinweis:Unseren Appell "Nein zu Atom und Gas" unterstützen bereits mehr als 330.000 Menschen.Die Unterschriften werden morgen im Rahmen einer Bildaktion an Ricarda Lang, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, übergeben.Zeit: Donnerstag, 3. Februar 2022, 8.45 UhrOrt: Platz vor dem Neuen Tor 1, 10115 BerlinRecht herzlich möchten wir Sie einladen, über die Bildaktion zu berichten.Zum Appell (https://campact.org/taxonomie)Pressekontakt:Maria Henk | Pressesprecherin Campact | Tel: 0173 2518013 |presse@campact.de | Artilleriestr. 6 | 27283 VerdenOriginal-Content von: Campact e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64126/5136886