Das deutsch-kanadische Unternehmen Rock Tech Lithium erwägt laut einem Medienbericht einen zweiten Produktionsstandort in Deutschland. Die erste Produktionsanlage für Batterie-taugliches Lithiumhydroxid soll bekanntlich im brandenburgischen Guben entstehen. Die Pläne für Guben hatte Rock Tech Lithium im Oktober 2021 vorgestellt und damals insgesamt fünf dieser Produktionsstätten in Europa in Aussicht ...

