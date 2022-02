München (ots) -Seit 1992 gestaltet IFCO die Lieferkette für frische Lebensmittel um und ermöglichte mit der Einführung der Kreislaufwirtschaft den nachhaltigen Transport von FrischeproduktenIFCO (https://www.ifco.com), der weltweit führende Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungen für frische Lebensmittel (RPCs), feiert sein 30-jähriges Bestehen. 1992 stellte IFCO die Standards der linearen Wirtschaft in Frage und führte ein einzigartiges Share-Reuse-Recycle-Modell basierend auf der Kreislaufwirtschaft ein. Heute werden IFCO RPCs für 1,9 Milliarden Frischwarentransporte pro Jahr verwendet. Der Einsatz der Behälter reduziert Müll entlang der gesamten Lieferkette - dies verdeutlicht die Vorzüge eines konsistenten, starken Nachhaltigkeitsengagements.Breite Palette innovativer RPCs für alle Arten von LebensmittelnIFCO wurde 1992 in Pullach bei München gegründet, lange bevor Nachhaltigkeit weltweit die Priorität genoss, die sie heute hat. Das Unternehmen hat sich der Optimierung des Transports frischer Lebensmittel auf möglichst nachhaltige Weise verschrieben. Als erstes Unternehmen setzte IFCO das "Share & Reuse" Pooling-Modell in der Lieferkette frischer Lebensmittel ein."Wir können die Umwelt tatsächlich positiv beeinflussen, indem wir unser Ziel verfolgen. Das ist es, was jeden, der bei IFCO arbeitet, tagtäglich antreibt", erklärt Michael Pooley, CEO bei IFCO SYSTEMS. "Der Klimawandel ist die größte Herausforderung unserer Generation, und wir sind entschlossen, Teil der Lösung zu sein. Wir haben 30 Jahre Erfahrung und entwickeln kontinuierlich noch innovativere Lösungen - damit sind wir das richtige Unternehmen, das zur richtigen Zeit das richtige Angebot im Gepäck hat. Unser Ziel bleibt es weiterhin, die Lieferkette für frische Lebensmittel nachhaltig zu gestalten."Die vollständige Meldung sowie Bildmaterial finden Sie hier: https://bit.ly/3rjntjrPressekontakt:HBICorinna VossTel.: +498999388730ifco@hbi.deOriginal-Content von: IFCO Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130931/5136917