Wien (ots) -Einladung zur Pressekonferenz am 15. Februar 2022Seit GentleTent 2017 das "AIR-DACHZELT" erfunden hat, kommen die leichtesten, geräumigsten und kompaktesten Dachzelte der Welt aus Wien.Zur Präsentation der neuen Kollektion für die Camping-Saison 2022 wird herzlichst eingeladen.Wann: 15. Februar 2022Beginn: 10:30 UhrWo: GentleTent GmbH, Khleslplatz 8, 1120 Wien (U6 Station Schöpfwerk, 4 Min. zu Fuß)Sie haben auch schon einmal darüber nachgedacht, am Autodach zu schlafen? Keine Sorge, Sie sind mit diesem Gedanken längst nicht mehr alleine. Denn es gibt momentan einen regelrechten Boom am Dachzeltmarkt.GentleTent zeigt für die kommende Saison gleich fünf neue Dachzeltmodelle, die alle wieder neue Maßstäbe setzen:"Wir zeigen, wie wir uns Camping unter dem Sternenhimmel für die nächste Saison vorstellen. Sie werden sehen, wir haben hinsichtlich Raumangebot und Kompaktheit keine Kompromisse gemacht. Mit den neuen Modellen können wir für 2022 innovative Lösungen in allen Dachzeltgrößen anbieten." (GentleTent-Gründer und CEO Gernot Rammer)Ein Teil der Präsentation findet Outdoor im Garten statt. Das Event wird unter Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen durchgeführt.camping2022 dachzelt reisennachcorona gentletentWeltpremiere der neuen Gentletent-Autodachzelt-GenerationEinladung zur PressekonferenzDatum: 15.02.2022, 10:30 - 11:30 UhrOrt: Khleslplatz 8, 1120 Wien, ÖsterreichUrl:https://gentletent.com/Pressekontakt:GentleTent GmbHGernot Rammer+43 699 110 74 191media@gentletent.comhttps://gentletent.com/Original-Content von: GentleTent GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161317/5136997