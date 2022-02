Mainz (ots) -Lässt sich das Eis-Wintermärchen von 2018 wiederholen? Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Männer trifft bei den Olympischen Winterspielen in Peking zum Auftakt gleich auf Kanada, den Rekord-Weltmeister und vielfachen Olympiasieger - zu sehen am Donnerstag, 10. Februar 2022, ab etwa 14.10 Uhr live im ZDF. Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang vor vier Jahren besiegte das DEB-Team Kanada sensationell im Halbfinale und gewann olympisches Silber. Daran erinnert am Sonntag, 6. Februar 2022, 17.10 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek, die "sportstudio reportage: Der Traum vom olympischen Eishockey-Wintermärchen". Der Film von Ansgar Pohle, Sven Strowick und Tristan Söhngen nimmt zudem in den Blick, wie sich das Team von Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm auf Peking vorbereitet hat und was es dort erreichen will.Die Autoren der "sportstudio reportage" begleiten das deutsche Eishockeyteam auf dem Weg zu den Olympischen Spielen nach Peking. Ein Team, das 2018 ein sensationelles Turnier spielte und über sich hinauswuchs. Bis 51 Sekunden vor Schluss des Finales hielt es damals sogar Gold in den Händen. Jetzt, vier Jahre später, muss eine neue Mannschaft geformt werden - mit einem neuen Trainer, aber auch mit vielen alten Bekannten. Und sie alle wollen an den Erfolg von Pyeongchang anknüpfen und wieder auf einer Welle der Euphorie Großes erreichen.Sollte das Team von Corona-Ausfällen verschont bleiben, ist eine erneute Olympia-Medaille das erklärte Ziel. Das DEB-Team tritt in Peking mit zehn Spielern aus der Riege der Silbermedaillengewinner von 2018 an. Nach Kanada sind die weiteren Gegner in der Vorrundengruppe A am China (am Samstag, 12. Februar 2022, ab cica 9.50 Uhr live im ZDF) und die USA (Sonntag, 13. Februar 2022 14.10 Uhr).Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-3802;Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-5715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportSendungsseite: https://zdf.de/sport/zdf-sportreportage/sportstudio-reportage---der-traum-vom-olympischen-eishockey-wintermaerchen-vom-6-februar-2022-100.htmlOlympische Winterspiele 2022 in der ZDFmediathek: www.sportstudio.dePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5137007