Die Bawag Group übernimmt 100% der Aktien von Peak Bancorp, Inc., der Holdinggesellschaft der Idaho First Bank, für 65 Mio. US-Dollar. Idaho First Bank ist eine landesweit operierende Community Bank mit Sitz in McCall, Idaho. Die Transaktion wurde vom Verwaltungsrat der Peak Bancorp genehmigt und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Aktionäre. "Die Übernahme bietet uns Zugang zu einer Banking-Plattform in den USA, um organisches Wachstum in Idaho und innerhalb der USA voranzutreiben - und damit in einem Markt zu wachsen, der tief, breit und transparent ist. Die Kombination der auf Community Banking fokussierten Idaho First Bank, erweitert um Zugang zu neuen Kanälen und Kapital sowie die operativen Fähigkeiten der Bawag Group werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...