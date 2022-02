Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, das anhaltende Niedrigzinsniveau und Inflationsängste sorgen dafür, dass das Interesse der Deutschen an Aktieninvestments seit Monaten wächst. Das spiegelt sich auch in der Entwicklung der ETF-Volumina wider. So stieg das in Exchange Traded Funds investierte Vermögen laut der Direktbank ING Deutschland hierzulande um 50 Milliarden Euro...

Den vollständigen Artikel lesen ...