65 Mio. USD Investment Mannheim. Salt Creek Oil & Gas, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Deutsche Rohstoff AG (FRA: DR0), hat einen Vertrag unterzeichnet, der die Teilnahme an 18 Bohrungen im Powder River Basin/Wyoming, USA, vorsieht. Die Bohrungen werden im Laufe des ersten Quartals beginnen. Über einen Zeitraum von 12 Monaten wird Salt Creek ungefähr 65 Mio. USD in die Bohrungen investieren. Mannheim, 2. Februar 2022 Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold und Wolfram runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Dr. Thomas Gutschlag, CEO

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Erläuterungsteil: Occidental ('Oxy', NYSE: OXY) ist einer der größten Öl- und Gasproduzenten der USA. Das Unternehmen hält unter anderem eine signifikante Flächenposition im Süden des Powder River Basins. Die Bohrungen finden in einem gut erschlossenen Teil des Feldes statt, in dem es bereits sehr viele produzierende Bohrungen gibt. Die Produktion beginnt in der zweiten Hälfte 2022 und der ersten Hälfte 2023. Thomas Gutschlag, CEO der Deutsche Rohstoff, kommentierte: 'Wir freuen uns, an Bohrungen eines erstklassigen Operators wie Oxy teilhaben zu können. Sie werden einen signifikanten Beitrag zu unserem Umsatz und Ergebnis in den Jahren 2023 bis 2025 leisten. Aufgrund der Nähe zu den Flächen von Cub Creek und Bright Rock erwarten wir auch zusätzliche Erkenntnisse für die Entwicklung unserer eigenen Flächen.' 02.02.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

