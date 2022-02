Innovativer Energie-Vertriebsservice und Risikomanagement stehen im Mittelpunkt der Partnerschaft die Pexapark-Tools werden über das digitale Ökosystem Fluence IQ zur Verfügung gestellt

Fluence (NASDAQ: FLNC), ein weltweiter Marktführer im Bereich der Produkte und Dienstleistungen rund um die Energiespeicherung sowie bei digitalen Anwendungen für erneuerbare Energien und Speicher, und Pexapark, ein preisgekrönter Anbieter von Software und Beratungsdienstleistungen für den Vertrieb erneuerbarer Energien und das Risikomanagement, gaben heute die Schließung einer langfristigen strategischen Partnerschaft bekannt. Die Zusammenarbeit wird den Kunden eine leistungsstarke Kombination von Erkenntnissen bieten, die sie benötigen, um beim Übergang zu sauberer Energie eine führende Rolle zu übernehmen.

Das beträchtliche Wachstum im Bereich der Energiespeicherung und der erneuerbaren Energien sowie die gestiegene Marktvolatilität und regulatorische Änderungen machen eine datengestützte Marktforschung zu einem Muss für jeden Marktteilnehmer in der Elektrizitätswirtschaft. Fluence und Pexapark haben eine Partnerschaft geschlossen, um einzigartige Erkenntnisse zu gewinnen, die Investoren, unabhängigen Stromproduzenten (IPPs) und Versorgungsunternehmen dabei helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, wenn es darum geht, die Risiken des Handelsmarktes im Griff zu behalten und ihre Erträge zu maximieren, während sie gleichzeitig daran arbeiten, den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben.

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft erhalten die Fluence-Kunden Zugang zu den Analysetools und Dienstleistungen von Pexapark, die die Komplexität von Energietransaktionen vereinfachen und für mehr Preistransparenz und ein besseres Risikomanagement sorgen, während sie die Branchenakteure auf ihrem Weg von der Projektplanung bis zum Langzeitbetrieb begleiten.

In Kombination mit den fortschrittlichen Analysefunktionen für erneuerbare Energien und Energiespeicher, die Fluence schon jetzt anbietet, werden diese hochentwickelten Tools den Kunden die Möglichkeit bieten, den Wert ihrer Investitionen zu maximieren und mehr Ressourcen bereitzustellen.

Anlagenentwickler und -eigentümer werden vor allem von der Preisgestaltung und -analyse für Speicheranlagen und ortsgleich installierte Anlagen, von der Beratung über die optimale Strukturierung von Stromabnahmeverträgen (Power Purchase Agreements, PPAs) für bestimmte Arten von Energieerzeugungs- und -speicheranlagen sowie von der fachkundigen Beratung zu Handels- und Absicherungsstrategien profitieren.

"Die heutige Mitteilung ist für Fluence ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Verwirklichung seines Ziels, ein einzigartiges Ökosystem zu entwickeln, das die Art und Weise verändert, wie unsere Kunden die Welt mit Energie versorgen", sagte Manuel Perez Dubuc, CEO von Fluence. "Wir erweitern dieses Ökosystem, zu dem auch Technologielösungen von Dritten gehören, mit unseren Produkten, Dienstleistungen und digitalen Anwendungen für erneuerbare Energien und deren Speicherung."

"Unsere Partnerschaft mit Pexapark wird zu mehr Investitionen in die Erzeugung sauberer Energie und in Projekte zur batteriegestützten Energiespeicherung und deren Einsatz im Stromnetz führen. Gemeinsam werden wir unsere digitalen Lösungen dafür nutzen, den globalen Übergang zu sauberer Energie voranzubringen."

Michael Waldner, CEO und Mitgründer von Pexapark, sagte: "Angesichts der fortschreitenden Entwicklung im Sektor der erneuerbaren Energien, der zunehmend den Handelsmärkten und den Preisschwankungen ausgeliefert ist, müssen die Branchenakteure mit den nötigen Daten, Kenntnissen und Softwarelösungen ausgestattet sein, um ihre Erträge zu maximieren und ihre Risiken unter Kontrolle zu halten. Mit Blick auf die aktuellen Preistrends auf dem Markt werden diejenigen, die die modernsten technologischen Lösungen mit den genauesten Marktinformationen kombinieren, einen entscheidenden Vorteil haben, wenn es darum geht, ihr Umsatzpotenzial zu steigern."

"Da die Energiespeicherung immer mehr zu einem integralen Bestandteil der Portfolios erneuerbarer Energien wird, dürfte diese Partnerschaft einen unmittelbaren Beitrag zur Bewältigung der damit verbundenen komplexen Chancen und Risiken leisten."

Fortschrittliche Energiespeicherlösungen sind die entscheidende technologische Voraussetzung für das Erreichen der Ziele im Bereich der sauberen Energie. Die einzigartige Kenntnis des Marktes und die Daten von Pexapark werden mit der Fluence-Flotte von 3,6 GW an batteriebasierten Speicherlösungen kombiniert, die bereits im Einsatz sind oder unter Vertrag genommen wurden, um Einblicke in den Praxisbetrieb zu ermöglichen. Die Fluence IQ Bidding Application, bei der künstliche Intelligenz sowie fortschrittliche Preisprognose-, Portfolio-Optimierungs- und Marktgebotsverfahren zum Einsatz kommen, stellt sicher, dass Energiespeicherungs- und flexible Stromerzeugungsanlagen optimal an den Stromgroßhandelsmärkten teilnehmen.

Diese Partnerschaft mit Pexapark passt perfekt zur Strategie von Fluence, ein offenes digitales Ökosystem zu schaffen, das den Kunden die Flexibilität bietet, Software und Tools von Drittanbietern in die Speicher- und Kontrollsysteme von Fluence zu integrieren. Die Förderung eines offenen und horizontal integrierten Ökosystems, das die innovativen Technologien von Fluence und anderen Anbietern so umfassend wie möglich verfügbar macht, ist eines der Ziele des Unternehmens, das sich zum Ziel gesetzt hat, den globalen Umstieg auf saubere Energie zu ermöglichen.

Über Fluence

Fluence ist ein weltweiter Marktführer im Bereich der Produkte und Dienstleistungen rund um die Energiespeicherung sowie bei digitalen Anwendungen für erneuerbare Energien und Speicher. Am 30. September 2021 hatte das Unternehmen mehr als 3,6 GW an Energiespeichern auf 30 Märkten weltweit installiert oder unter Vertrag und mehr als 4,7 GW an Wind-, Solar- und Speicheranlagen in Australien und Kalifornien optimiert oder unter Vertrag. Mit seinen Produkten, Dienstleistungen und der KI-gestützten Plattform Fluence IQ unterstützt das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt dabei, widerstandsfähigere Stromnetze und damit eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.fluenceenergy.com.

Über Pexapark

Pexapark ist ein preisgekröntes Unternehmenssoftware- und Beratungsunternehmen, das auf erneuerbare Energien spezialisiert ist. Mit mehr als 20.000 MW an unterstützten PPA-Transaktionen im Bereich der erneuerbaren Energien setzt Pexapark die Maßstäbe für den Kauf, den Verkauf und die Verwaltung erneuerbarer Energien.

Die PPA-Referenzpreise von Pexapark schaffen mehr Transparenz auf 18 Märkten. Unser Beratungsteam und unsere Software-Suite ermöglichen es führenden Unternehmen, erfolgreiche PPA-Transaktionen abzuschließen, ihre Risiken zu kontrollieren und ihre Einnahmen aus erneuerbaren Energien zu steigern.

Pexapark wurde 2017 gegründet, um durch die Schaffung eines effizienten Marktes für erneuerbare Energien die Energiewende in Richtung Netto-Null zu beschleunigen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://pexapark.com, oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter hello@pexapark.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act und von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf gegenwärtige oder historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem über erwartete Vorteile der Partnerschaft mit Pexapark, den Beginn der Dienstleistungsvereinbarung und die Entwicklung oder/und die Integration der Dienstleistungen und Technologien von Pexapark zur Nutzung durch Kunden von Fluence.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Fluence und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen von den erwarteten Ergebnissen verursachen können, gehört unter anderem Folgendes: Fluence kann bei der Integration der Dienstleistungen und Technologien von Pexapark mit erheblichen Hindernissen und Verzögerungen konfrontiert werden. Fluence weist darauf hin, dass die vorgenannte Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist.

Sofern nicht anderweitig nach geltendem Recht vorgeschrieben, lehnt Fluence jede Verpflichtung ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, die alle ausdrücklich durch die Aussagen in diesem Abschnitt eingeschränkt werden, zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen nach dem Datum der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Rechnung zu tragen. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse und Prognosen erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220202005210/de/

