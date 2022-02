Kurssprung bei der Teamviewer-Aktie dank geplanten Aktienrückkäufen

Werbung



Das Softwareunternehmen mit Sitz in Göppingen stellt Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor



Am Mittwoch konnten die Aktien des Softwareunternehmens mit Sitz in Göppingen dank positiver Meldungen seitens des Managements im Handelsverlauf um etwa 16% zulegen, was die Aktie von 13,55 Euro am Vortag auf etwa 16 Euro ansteigen ließ. Das Unternehmen gab bekannt, dass es mit 300 Millionen Euro etwa 10% der eigenen Aktien zurückkaufen wird.



Gleichzeitig stellte Teamviewer heute die Zahlen für das abgelaufene Quartal und dem gesamten Geschäftsjahr 2021 vor. Der Umsatz konnte um 10% im Vorjahresvergleich auf 501 Millionen Euro gesteigert werden während der freie Cash Flow um 5% auf 157,8 Millionen Euro und das EBITDA um 2% auf 257 Millionen Euro im Vorjahresvergleich gesunken ist. Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet das Management nach mehreren Umsatz- und Gewinnwarnungen in 2021 nun steigende Umsätze in Höhe von etwa 565 bis 580 Millionen Euro und eine Steigerung der Gewinnmarge auf etwa 46%.





