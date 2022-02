SJB FondsEcho. Fidelity Sustainable Asia Equity Fund. Nachhaltigkeit. Asiatisch. Auch bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien und der Schaffung einer neuen, an Klima- und Umweltschutz orientierten Wirtschaftsordnung nimmt Asien mittlerweile eine führende Rolle ein. Länder wie China oder Singapur gehen voran und streben eine Führungsrolle in der Weltwirtschaft an - perspektivisch werden Megatrends wie Urbanisierung, Demografie und Digitalisierung die wirtschaftliche Entwicklung in Asien beflügeln. ...

