Alphabet-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit einen Kurssprung von rund sechs Prozent. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 2932,25 USD. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2022 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt im Januar ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Alphabet der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Alphabet-Analyse einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund vier Prozent. Dieses Hoch liegt bei 3041,85 USD. Daher versprechen die nächsten Tage Hochspannung.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Danach notiert Alphabet in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 2706,48 USD. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...