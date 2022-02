Nachdem Netflix im Januar seine Anleger mit einer vernichtenden Prognose schockte, erlebte die Aktie des Streaming-Anbieters einen der größten Kursrutsche der vergangenen Jahre. Von rund 530 USD ging es im hohen Tempo in Richtung 350 USD und manch einer sah schon den Untergang des Marktführers im Segment gekommen.Im weiteren Verlauf entwickelten die Kurse sich jedoch ausgesprochen freundlich. Zwar konnten die Verluste bei Netflix (US64110L1061) nicht vollkommen ausgeglichen werden, per Handelsschluss am Dienstag standen aber schon wieder 457,13 USD auf dem Ticker und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...