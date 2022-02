FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Erholungspotenzial beim Dax war am Mittwoch zunächst ausgeschöpft. Nach zwei freundlichen Handelstagen in dieser Woche konnte der Leitindex seine frühen Gewinne nicht über die Ziellinie bringen. In der Spitze war er mit knapp 15 737 Punkten auf den höchsten Stand seit fast zwei Wochen gestiegen, am Ende gab er aber um 0,04 Prozent auf 15 613,77 Punkte nach. Der MDax legte hingegen um 0,89 Prozent auf 34 037,44 Zähler zu.

Starke Quartalsberichte wie etwa vom Google-Mutterkonzern Alphabet waren am Mittwoch zunächst nochmals als positiver Kurstreiber angesehen worden. Laut dem Marktbeobachter Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets kehrte im Verlauf aber wieder Ernüchterung ein vor dem Zinsentscheid der EZB, der am Donnerstag ansteht. Dabei beschäftigte ein Inflationsrekord in der Eurozone die Anleger.

"Der Inflationsdruck hat sich im Euroraum entgegen den Erwartungen zum Jahresauftakt 2022 weiter erhöht", kommentierte Chefvolkswirt Christian Lips von der NordLB. "Die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt bereits in diesem Jahr hat zugenommen", sagte er weiter. In den USA zeichnet sich ein solcher schon für März ab. Auch an den tonangebenden New Yorker Börsen ließen es die Anleger am Mittwoch langsamer angehen./tih/he

US02079K3059, DE0008469008, DE0008467416