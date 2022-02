Die Zauberlehrlinge der EZB bleiben Getriebene der Inflation Dompteure in der Manege Als wir in der letzten Woche über die Märkte und die bevorstehende Fed-Sitzung berichteten, bemühten wir das Bild vom Kaninchen und der Schlange. Denn das Verhältnis zwischen US-Notenbank und Märkten ist in dieser Hinsicht ziemlich eindeutig - zumindest kurzfristig: Was immer die Fed tut oder nicht tut, sagt oder nicht sagt, es ist geeignet, die Märkte kräftig durcheinander zu rütteln. Auf mittlere und längere Sicht ...

