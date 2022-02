London (ots/PRNewswire) -Das International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) und seine akkreditierten Implementierungspartner Nordic Healthcare Group (NHG) und Vintura freuen sich, den Start eines Programms zur Implementierungsbeschleunigung bekannt zu geben, um eine schnellere Einführung von ICHOM-Sätzen mit patientenzentrierten Ergebnismessungen zu unterstützen.Das Programm zur Implementierungsbeschleunigung bietet europäischen Gesundheitsdienstleistern eine hervorragende Gelegenheit, Implementierungsunterstützung von erfahrenen ICHOM-Implementierungspartnern, Peer-to-Peer-Wissensaustausch, Schulungen, Ergebnisvisualisierung und einen schnellen Zugang zum globalen ICHOM-Benchmarking zu erhalten.Das Programm wird von sorgfältig ausgewählten Life-Sciences-Unternehmen unterstützt. Es ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für Life-Sciences-Unternehmen, mit wichtigen Krankenhäusern zusammenzuarbeiten und die Optimierung der Patientenversorgung zu unterstützen, während sie gleichzeitig Einblicke in Patientensegmente, Versorgungslücken und die Vorteile von Behandlungen gewinnen. Die Umsetzung wird durch das Life-Sciences-Unternehmen und den Anbieter kofinanziert.Die wichtigsten Vorteile des Programms für die Anbieter sind:- Praktische Begleitung bei der Umsetzung durch ICHOM, NHG und Vintura- Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern- Finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung durch einen externen PartnerWeitere Informationen finden Sie unter https://www.ichom.org/accelerated-implementation-support/Informationen zu ICHOMICHOM wurde 2012 von Professor Michael E. Porter von der Harvard Business School, Stefan Larsson, Senior Advisor bei der Boston Consulting Group, und von Martin Ingvar vom Karolinska Institute gemeinsam gegründet. ICHOM hat es sich zum Ziel gesetzt, das Potenzial einer wertorientierten Gesundheitsversorgung vollständig zu nutzen, indem globale Sätze von patientenzentrierten Ergebnismessungen definiert und die Einführung und Berichterstattung dieser Maßnahmen weltweit vorangetrieben werden, damit ein Mehrwert für alle Beteiligten entsteht. Bis 2022 hat ICHOM 40 Sätze patientenzentrierter Ergebnismessungen erstellt, die von Hunderten von Gesundheitsorganisationen auf der ganzen Welt übernommen worden sind. Besuchen Sie www.ichom.org für weitere Details.Unsere PartnerDie Nordic Healthcare Group (NHG) ist ein auf das Gesundheitswesen ausgerichtetes Beratungs- und Analyseunternehmen. Zu unseren Kunden zählen Krankenhäuser, Regierungen, die Life-Science-Industrie, Investoren und Technologieunternehmen im Gesundheitswesen. Die NHG beschäftigt 200 erfahrene Fachkräfte und Nachwuchstalente. NHG hat Erfahrung bei der Umsetzung von Prinzipien und -Methoden für wertorientierte Gesundheitsversorgung (VBHC) in verschiedenen Umgebungen, von der Erstellung einer VBHC-Strategie über die Implementierung von ICHOM-Sets von patientenzentrierten Ergebnismessungen in einzelnen Krankenhäusern bis hin zum Aufbau von Benchmarking auf nationaler Ebene. https://nhg.fi/en/services/value-based-healthcare/Vintura ist eine internationale Strategieberatung mit Fokus auf Life Sciences und Gesundheitswesen, die sich der Kundenzufriedenheit verschrieben hat. Wir unterstützen weltweite Life-Sciences-Unternehmen, Krankenhäuser und Krankenversicherungen dabei, innovative Medikamente und Technologien auf den Markt zu bringen, die Versorgung zu verbessern und die Gesundheitssysteme zu optimieren. Unser Team von über 50 hochqualifizierten Beratern verfügt über fundiertes Branchenwissen und -know-how in ganz Europa. Unser internationales Team aus leidenschaftlichen Beratern hat ein gemeinsames Ziel: Etwas für das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften zu bewirken. Unsere Unternehmensvision basiert auf den VBHC-Prinzipien für eine wertorientierte Gesundheitsversorgung: Ein Rahmen für die Umstrukturierung von Gesundheitssystemen, um Mehrwert für Patienten zu schaffen - durch einen Prozess des kontinuierlichen Lernens und der Verbesserung. Gemeinsam können wir etwas im Gesundheitswesen bewirken!http://www.vintura.com, https://www.vintura.com/value-based-healthcare/Kontakt:Sarah Gray,s.gray@ichom.org, +1 508 251 9053Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1015300/ICHOM_Logo.jpgOriginal-Content von: ICHOM - (THE INTERNATIONAL CONSORTIUM OF HEALTHCARE OUTCOMES MEASUREMENT), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161320/5137135