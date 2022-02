PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Dem EuroStoxx 50 ist zur Wochenmitte der Schwung ausgegangen. Der Eurozonen-Leitindex hatte zunächst an seine jüngsten Gewinne angeknüpft, rutschte am Ende jedoch geringfügig ins Minus. Auf die Stimmung drückten am Mittwoch der nur verhaltene Handelsstart der tonangebenden US-Börsen und Inflationsdaten aus der Eurozone. Diese hatten überraschend einen Höchststand erreicht.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,06 Prozent tiefer bei 4222,05 Punkten. In Paris legte der Cac 40 um 0,22 Prozent auf 7115,27 Punkte zu. Der Londoner FTSE 100 stieg um 0,63 Prozent auf 7583,00 Zähler./la

EU0009658145, EU0009658160, FR0003500008, GB0001383545