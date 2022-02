News von Trading-Treff.de Ruhiger Handel im DAX einen Tag vor der EZB-Zinsentscheidung, Symrise gefragt und weitere Abgaben bei Delivery Hero. Was war noch geschehen? Gewinnserie im DAX gebrochen Nach drei Tagen Gewinn in Folge gab es heute die ersten Ermüdungserscheinungen am Markt. Zunächst startete der Index jedoch sehr stark in den Handel und hinterließ erneut eine Kurslücke. Sehr nah am gestrigen Tageshoch eröffnete das XETRA-Handelssystem und ...

