Der Leitindex schliesst am Mittwoch quasi unverändert bei 12'360,37 Punkten.Zürich - Ein an sich freundlicher Schweizer Aktienmarkt wurde am Donnerstag von den grosskapitalisierten Pharmawerten gebremst. Allen voran die Novartis-Papiere wurden nach Jahreszahlen verkauft. Die Stimmung im Handel sei aber dank solider Firmenabschlüsse grundsätzlich gut gewesen, sagten Börsianer. Das habe Schnäppchenjäger wieder aufs Parkett gelockt. In den Fokus der Investoren rückt nun auch...

Den vollständigen Artikel lesen ...