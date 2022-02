Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Peach Property Group AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) die Mieteinnahmen auf rund 108 Mio. CHF nahezu verdoppelt und damit im Rahmen der Guidande des Unternehmens gelegen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das Votum.

Nach Analystenaussage habe zum Rekordergebnis vor allem das sehr gute Bewertungsergebnis beigetragen. Demnach gehe das Analystenteam davon aus, dass dieses sehr deutlich über der bisherigen Schätzung von rund 176 Mio. CHF liege. Alles in allem habe das Vorsteuerergebnis mit einem Anstieg um 69 Prozent auf rund 258 Mio. CHF ein neues Rekordniveau erreicht. Der cash-getrieben FFO solle in einem Bereich zwischen 10 und 11 Mio. CHF - und somit unter dem angestrebten Korridor von 14 bis 18 Mio. CHF - liegen. In der Bilanz habe sich der LTV auf nunmehr rund 52 Prozent (31.12.2020: 57,8 Prozent) reduziert. Damit sei dieser von dem mittelfristigen Ziel von unter 50 Prozent laut SRC nicht zu weit entfernt. Das Unternehmen könne auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 71,00 CHF und erneuern das Rating auf "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.02.2022, 18:40 Uhr)



