FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In China (Kernland und Hongkong), Singapur und Südkorea ruhte der Börsenhandel wegen der Neujahrsfeierlichkeiten.

DONNERSTAG: Der Börsenhandel in China (Kernland und Hongkong) ruht wegen der Neujahrsfeierlichkeiten.

FREITAG: Im chinesischen Kernland bleiben die Börsen wegen der Neujahrsfeierlichkeiten geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.42 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.222,05 -0,06% -1,78% Stoxx50 3.804,16 +0,14% -0,37% DAX 15.613,77 -0,04% -1,71% FTSE 7.583,00 +0,63% +2,05% CAC 7.115,27 +0,22% -0,53% DJIA 35.487,52 +0,23% -2,34% S&P-500 4.569,54 +0,51% -4,13% Nasdaq-Comp. 14.370,88 +0,17% -8,14% Nasdaq-100 15.069,53 +0,33% -7,66% Nikkei-225 27.533,60 +1,68% -4,37% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 168,68% -12

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,55 88,20 -0,7% -0,65 +16,9% Brent/ICE 88,93 89,16 -0,3% -0,23 +14,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.809,12 1.801,09 +0,4% +8,03 -1,1% Silber (Spot) 22,73 22,65 +0,4% +0,08 -2,5% Platin (Spot) 1.044,98 1.030,45 +1,4% +14,53 +7,7% Kupfer-Future 4,49 4,43 +1,4% +0,06 +0,7%

Die Erdölpreise schossen mit neuen Schlagzeilen zur Förderpolitik der Gruppe Opec+ zunächst in die Höhe, kamen anschließend aber wieder deutlicher zurück. Das Kartell hält an der geplanten Förderausweitung fest. Einige Marktteilnehmer hatten angesichts der Siebenjahreshochs der Preise und der starken Nachfrage auf eine stärkere Steigerung des Erdölangebots gesetzt.

FINANZMARKT USA

Nach der jüngsten Rally kommt es an der Wall Street zur erwarteten Konsolidierung. Etwas belastend wirken schwache ADP-Arbeitsmarktdaten. Der Fokus der US-Notenbank hat sich zuletzt zudem eindeutig auf das Thema Inflationsbekämpfung verschoben, daher dürften die Daten auch kaum Auswirkungen auf die Geldpolitik nach sich ziehen. Steigende Zinsen bei einer schwachen Arbeitsmarktentwicklung bezeichnen Händler jedoch als nicht sehr vorteilhaft. Der Dow wird vor allem durch Boeing (-1,9%) gebremst. Die von dem Luftfahrt-Konzern mit entwickelte Mond-Rakete wird nach Angaben der mit Verzögerung getestet werden. Der Kurs von Alphabet springt um 7,7 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen erneut ein rasantes Wachstum vermeldet hat. Trotz des regulatorischen Drucks verdoppelte der Digitalkonzern den Gewinn nahezu. Positiv aufgenommen werden auch Geschäftszahlen und Ausblick von AMD (+4,3%). Paypal brechen um 24,9 Prozent ein. Der Bezahldienstleister verdiente etwas weniger als erwartet und lieferte einen enttäuschenden Ausblick. Mit einem Minus von 3,8 Prozent reagieren Anleger auf den Zahlenausweis von GM. Licht und Schatten enthielten die Zahlen von Starbucks (-0,8%). Als durchwachsen werden die Geschäftszahlen des Pharmakonzerns Gilead Sciences (-5%) eingestuft.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:01 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q

22:04 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einem recht bewegungsreichen Handel haben die Börsen mit kleinen Verlusten geschlossen. Die Bekanntgabe der deutlich höher als erwartet ausgefallenen europäischen Verbraucherpreise bewegten die Börsen kaum. Anleger warteten mit großer Spannung auf die EZB-Sitzung am Donnerstag. Der Softwareanbieter Teamviewer legte gute vorläufige Viertquartalszahlen vor und daneben ein Aktienrückkaufprogramm auf. Positiv las sich auch der Ausblick. Die Aktien haussierten um 16,3 Prozent. Trotz besserer Geschäftszahlen verloren Siltronic 1,1 Prozent. Im Handel war von einer Gegenbewegung auf die jüngste Erholung der Aktie die Rede. Übergeordnet könnte der Aktienüberhang belasten nach der gescheiterten Übernahme des Unternehmens durch Globalwafers. Die Taiwanesen halten mehr als 13 Prozent an Siltronic und Mehrheitsaktionär Wacker Chemie mehr als 30 Prozent. Beide könnten sich über kurz oder lang von ihren Beständen trennen. Mit Blick auf das Minus von 5,6 Prozent bei Telenor verwies ein Händler auf den Ausblick. Novartis hatte ihren Gewinn nur dank des Verkaufs von Roche-Aktien knapp verdreifacht. Die Zahlen lägen im unteren Bereich der Erwartungen, hieß es. Novo Nordisk gewannen 4,4 Prozent - gestützt von guten Zahlen. Vodafone (+3,4%) zeigten sich nach dem Zahlenwerk fest, stützend wirkten allerdings vor allem Spekulationen über den Verkauf des Spanien-Geschäfts. Raiffeisen gewannen 2,8 Prozent. Die Zahlen lägen deutlich über den Erwartungen, meinte ein Händler. Im Rahmen der Erwartungen, hieß es dagegen zu den Geschäftszahlen von Santander (+0,3%). Um 5,7 Prozent abwärts ging es mit Julius Bär. Kosten und Rückstellungen hätten stärker belastet als gedacht, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi,8:30 Di, 17:47 % YTD EUR/USD 1,1308 +0,3% 1,1278 1,1241 -0,6% EUR/JPY 129,26 -0,0% 129,26 128,99 -1,2% EUR/CHF 1,0380 -0,0% 1,0379 1,0376 +0,1% EUR/GBP 0,8331 -0,0% 0,8332 0,8325 -0,9% USD/JPY 114,31 -0,3% 114,73 114,76 -0,7% GBP/USD 1,3573 +0,3% 1,3536 1,3501 +0,3% USD/CNH (Offshore) 6,3601 -0,2% 6,3718 6,3723 +0,1% Bitcoin BTC/USD 37.371,46 -3,5% 38.379,41 38.957,41 -19,2%

Die Stimmung für den Dollar hat sich gedreht. Der Dollar-Index büßt weitere 0,4 Prozent ein. "Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe", sagt Ricardo Evangelista von Activtrades. Zum einen kehre die Risikobereitschaft an den Märkten zurück. Das mache den Dollar als so genannten sicheren Hafen weniger attraktiv. Und zum anderen dämpften Fed-Offizielle seit dem Wochenende die Spekulation um einen Zinsschritt um 50 Basispunkte im März.

Der Euro hat nach den Inflationsdaten für Januar aus der Eurozone zwischenzeitlich die Marke von 1,13 Dollar übersprungen. Der nochmals beschleunigte Preisanstieg über den Prognosen dürfte den Druck auf die am Donnerstag tagende EZB erhöhen, mit geldpolitischen Maßnahmen gegen die hohe Inflation vorzugehen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit deutlichen Kursgewinnen haben sich die Börsen in Japan und Australien gezeigt. Unterstützung kam erneut von der Wall Street. In China (Hongkong, Kernland und Taiwan), Südkorea, Singapur und Kuala Lumpur waren dagegen die Aktienmärkte wegen der Feiertage rund um das Mondneujahr geschlossen. An der Tokioter Börse waren Aktien des Elektroniksektors, aber auch von Fluggesellschaften gesucht. Letztere wurden von der Hoffnung auf eine baldige Lockerung der pandemiebedingten Reisebeschränkungen und eine Besserung der Ertragslage nach oben getragen. ANA verbesserten sich um 6,2 Prozent, nachdem die Gesellschaft für ihr drittes Geschäftsquartal einen operativen Gewinn ausgewiesen hatte. Überraschend starke Zahlen legte im Finanzsektor Nomura vor. Das verhalf der Aktie zu einem Plus von 6,8 Prozent. Keyence hatte mit ihren Zahlen ebenfalls positiv überrascht; die Aktie legte um 6,2 Prozent zu. In Sydney beendete der S&P/ASX-200 den Handel höher. Überdurchschnittlich hohe Kursgewinne verzeichneten Aktien des Rohstoffsektors (+2%). Für den Finanzsektor ging es um gut 1 Prozent aufwärts, nachdem der Gouverneur der australischen Notenbank (RBA), Philip Lowe, die Möglichkeit einer Zinserhöhung im laufenden Jahr signalisiert hatte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

KfW: Nachfrage von mittleren Firmen nach Krediten verhalten

Kleine und mittelständische Unternehmen haben im vierten Quartal 2021 nach fünf Rückgängen in Folge wieder mehr Kredite bei Banken und Sparkassen nachgefragt. Allerdings bleibe die Nachfrage verhalten, weil Lieferengpässe und Omikron den wirtschaftlichen Aufschwung bremsten, teilte die Förderbank KfW mit.

Sportwagenbauer Ferrari will auch 2022 weiter wachsen

Der Luxusautobauer Ferrari hat im vierten Quartal operativ mehr verdient und seinen Umsatz erhöht. Zudem lieferte Ferrari in dem Dreimonatszeitraum 10 Prozent mehr Sportwagen aus. Für das laufende Jahr erwartet Ferrari weiteres Wachstum.

Swatch erhöht Dividende deutlich

Die Aktionäre der Swatch Group können sich über eine deutlich höhere Dividende freuen. Wie der Konzern mitteilte, will der Verwaltungsrat der Hauptversammlung eine Dividende von 5,50 Franken je Inhaberaktie und 1,10 Franken je Namensaktie vorschlagen.

Gründer von JD.com spendet über 2 Mrd USD in Aktien

Richard Liu, Gründer und CEO des chinesischen E-Commerce-Giganten JD.com, gibt Aktien im Milliardenvolumen für wohltätige Zwecke ab. Wie aus einer Mitteilung des Konzerns an die US-Börsenaufsicht hervorgeht, will Liu 62,4 Millionen Aktien an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden.

Pharmakonzern Abbvie überrascht mit Gewinn und Ausblick

